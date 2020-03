Закончит предложение с правильной формой глагола.(invent a story, become friends again after a quarrel,  manage to understand) 1)I can t.........your handwriting 2)it s not true.She.......the whole story 3)He has....with Tom af...

1.I can't manage to understand your handwriting.2.It's not true. She invented the whole story.3.He has become friends again with Tom after their quarrel.

Значение и перевод фраз: - to invent a story = придумывать историю - to become friends again after a quarrel = снова становиться друзьями после ссоры (остаться друзьями = «to stay friends») - to manage to understand = (ухитряться) понимать, здесь понимается, что прилагаются неимоверные усилия, чтобы понять Предложения с правильной формой глагола будут следующие: 1) I can’t MANAGE TO UNDERSTAND your handwriting (используем «manage to understand», так как после модального глагола CAN’T необходимо поставить инфинитив смыслового глагола, если мы говорим о настоящем времени) = Я не могу понять твой почерк. (если мы будем подразумевать прошедшее время, надо употребить CAN’T + HAVE+past participle, тогда предложение будет звучать, как: I can’t have managed to understand your handwriting (= Я никак не мог понять твой почерк) 2) It’s not true. She HAS INVENTED the whole story (используем «has invented» - Present Perfect Tense, так как действие совершено и имеет последствия на настоящее) = Это неправда. Она выдумала целую историю. (если имеется ввиду, что человек всегда придумывает истории, то используем Present Simple: She invents the whole story (= Она придумывает целую историю)) 3) He HAS BECOME FRIENDS with Tom AGAIN after their quarrel (используем «has become» - Present Perfect Tense, так как здесь используется сообщение новости, в другом случае мы бы употребили Past Simple: He became friends with Tom again after their quarrel) ) = Он cнова сдружился с Томом после ссоры. В английском языке постановка правильной формы глагола зависит от контекста.