разбор под цифрой 4))))Скоро зазеленеют степи ,рощ и леса.
Русский язык
разбор под цифрой 4))))Скоро зазеленеют степи ,рощ и леса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
степи, рощи и леса - подлежащее, зазеленеют - сказуемое. предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространеное.
Гость:
Скоро(-.-.)(Наречие,обстоятельство) зазеденеют(_)(Глагол,сказуемое) степи (__) (подлежащие,существительное) , рощи (__) (подлежащие,существительное) ,леса (__) (подлежащие,существительное) (Повествовательное,невосклицательное,простое,двусоставное,распространённое,полное,осложнено однородными подлежащими) ("0" в нём палочка(_),"0" в нём палочка(_),"0" в нём палочка(_),). _
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