Два игрока одновременно начали движение в одном направлении к финишу от двух пунктов,расстояние между которыми 200м.Первый игрок движется со скоростью 175м/мин.,второй 100м/мин.Через какое время они встретятся?

Математика

Два игрока одновременно начали движение в одном направлении к финишу от двух пунктов,расстояние между которыми 200м.Первый игрок движется со скоростью 175м/мин.,второй 100м/мин.Через какое время они встретятся?

Автор: Гость