Два игрока одновременно начали движение в одном направлении к финишу от двух пунктов,расстояние между которыми 200м.Первый игрок движется со скоростью 175м/мин.,второй 100м/мин.Через какое время они встретятся?

Математика
Два игрока одновременно начали движение в одном направлении к финишу от двух пунктов,расстояние между которыми 200м.Первый игрок движется со скоростью 175м/мин.,второй 100м/мин.Через какое время они встретятся?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
175-100=75 (м/мин) - скорость удаления игроков 200/75=8/3 мин=22,5 мин
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