отметьте верные утверждения 1 Гормоны вызывают сокращение скелетных мышц. 2 Гладкие мышцы регулируются и автономным отделом нервной системы и гормонами 3 Гормоны щитовидной железы влияют на энергетический обмен. 4 Избыток гормо...

Биология

отметьте верные утверждения 1 Гормоны вызывают сокращение скелетных мышц. 2 Гладкие мышцы регулируются и автономным отделом нервной системы и гормонами 3 Гормоны щитовидной железы влияют на энергетический обмен. 4 Избыток гормона роста гипофиза вызывает базедову болезнь. 5 При сахарном диабете поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина. 6 Спинно-мозговые нервные узлы находятся в спинном мозге. 7 Симпатический подотдел автономного отдела нервной системы поддерживается действием гормона надпочечников - адреналина. 8 Правое полушарие получает нервные импульсы и регулирует правую половину тела

Автор: Гость