отметьте верные утверждения 1 Гормоны вызывают сокращение скелетных мышц. 2 Гладкие мышцы регулируются и автономным отделом нервной системы и гормонами 3 Гормоны щитовидной железы влияют на энергетический обмен. 4 Избыток гормо...
Биология
отметьте верные утверждения 1 Гормоны вызывают сокращение скелетных мышц. 2 Гладкие мышцы регулируются и автономным отделом нервной системы и гормонами 3 Гормоны щитовидной железы влияют на энергетический обмен. 4 Избыток гормона роста гипофиза вызывает базедову болезнь. 5 При сахарном диабете поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина. 6 Спинно-мозговые нервные узлы находятся в спинном мозге. 7 Симпатический подотдел автономного отдела нервной системы поддерживается действием гормона надпочечников - адреналина. 8 Правое полушарие получает нервные импульсы и регулирует правую половину тела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правиль но помню, то верные : 2,4,5,6
Гость:
Я думаю что верные ответы это 1,4,5,6,
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