с помощью циркуля и линейки построить угол в 30 градусов
Геометрия
с помощью циркуля и линейки построить угол в 30 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Нарисовать окружность. Разделить ее радиусом на 6 частей. Две точки соединить с центром окружности. Соединить хордой концы раюиусов на окружности. Хорду обычным путем разделить на две равные части. Соединить с центром окружности. --------- 2. Можно построить прямой угол, проведя обычным способом перпендикуляр к прямой. Отложить на одной из сторон какой-то отрезок. Затем из свободного конца этого отрезка провести окружность радиусом больше того отрезка в два раза. Точку пересечения окружности со второй стороной прямого угла соединить с концом первого отрезка. Получим треугольник с катетом длиной вдвое меньшей длины гипотенузы. Угол, лежащий против такого катета, будет равен 30 градусам.
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