Скільки потрібно спалити бензину з питомою теплотою згоряння 4,6*10( 10 в сьомій степіні) Дж/кг, щоб виділилось 23 МДж теплоти?
Физика
Скільки потрібно спалити бензину з питомою теплотою згоряння 4,6*10( 10 в сьомій степіні) Дж/кг, щоб виділилось 23 МДж теплоти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=lm 23000000=4.6*10^7*m m=0.5 кг.
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