Треугольник АВС прямоугольный, угол В=90 градусов,BD-высота, ВЕ-медиана, 4BD=AC. Найти угол С и угол А.
Геометрия
Треугольник АВС прямоугольный, угол В=90 градусов,BD-высота, ВЕ-медиана, 4BD=AC. Найти угол С и угол А.
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