найдите абсциссы точек графика функции y=0,5x^2 - x^3 +1, в которых угловой коэффициент касательной равен 0

Алгебра
найдите абсциссы точек графика функции y=0,5x^2 - x^3 +1, в которых угловой коэффициент касательной равен 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y' = x - 3x^2 y'=0 x(1-3x)=0 x = 0 x = 1/3 
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