премудрый пескарь в чем суть рассказа(напишите своими словами)
Литература
премудрый пескарь в чем суть рассказа(напишите своими словами)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суть рассказа в том, что не нужно всю жизнь прятаться где-то, не нужно всегда всего бояться и сидеть в своей норе, так как в конце жизни будет совсем нечего вспомнить.
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