По вкладу выплачивается 5 % годовых. Какая сумма окажется на счете через год, если первоначальная сумма составила 30000 р. ?
Алгебра
По вкладу выплачивается 5 % годовых. Какая сумма окажется на счете через год, если первоначальная сумма составила 30000 р. ?
Ответ(ы) на вопрос:
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100% 105% ____ = ____ 30000 x Решаем пропорцию: x= 31500 Ответ: 31500
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