По вкладу выплачивается 5 % годовых. Какая сумма окажется на счете через год, если первоначальная сумма составила 30000 р. ?

Алгебра

По вкладу выплачивается 5 % годовых. Какая сумма окажется на счете через год, если первоначальная сумма составила 30000 р. ?

Автор: Гость