По вкладу выплачивается 5 % годовых. Какая сумма окажется на счете через год, если первоначальная сумма составила 30000 р. ?

Алгебра
По вкладу выплачивается 5 % годовых. Какая сумма окажется на счете через год, если первоначальная сумма составила 30000 р. ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%      105% ____  =   ____ 30000        x Решаем пропорцию:  x= 31500 Ответ:  31500
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