ОТ ДВУХ ПРИСТАНЕЙ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ РАВНО 63 КМ,НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ОДНОВРЕМЕННО ОТПЛЫЛИ  ДВЕ МОТОРНЫЕ ЛОДКИ. СКОРОСТЬ ОДНОЙ ИЗ НИХ РАВНА 16КМ/Ч. ЛОДКИ ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 2 Ч 6 М ПОСЛЕ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ. НАЙДИ СКОРОСТЬ В...

Математика
ОТ ДВУХ ПРИСТАНЕЙ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ РАВНО 63 КМ,НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ОДНОВРЕМЕННО ОТПЛЫЛИ  ДВЕ МОТОРНЫЕ ЛОДКИ. СКОРОСТЬ ОДНОЙ ИЗ НИХ РАВНА 16КМ/Ч. ЛОДКИ ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 2 Ч 6 М ПОСЛЕ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ. НАЙДИ СКОРОСТЬ ВТОРОЙ ЛОДКИ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 2ч6мин=2 1/10ч=2,1ч Пусть х км/ч-скорость второй лодки, тогда 16* 2,1+х* 2,1=63 2,1(16+х)=63 16+х=63:2,1 16+х=30 х=30-16 х=14 (км/ч)- скорость второй лодки. 
Гость:
1)16*2.1=33.6км-проплыла одна лодка за 2ч 6мин. 2)63-33.6=29.4км-проплылы вторая лодка за 2ч 6мин. 3)29.4:2.1=14км/ч-скорость второй лодки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
постройте график функции: 1)y=2x(x-5)-1\4x(8x-38)
Ответить
Физика
який грунт краще прогріваеться сончними променями чорнозем чи світлоколірний підзолистий? чому?
Ответить
Алгебра
найдите абсциссы точек графика функции y=0,5x^2 - x^3 +1, в которых угловой коэффициент касательной равен 0
Ответить
Литература
премудрый пескарь в чем суть рассказа(напишите своими словами)
Ответить
Алгебра
По вкладу выплачивается 5 % годовых. Какая сумма окажется на счете через год, если первоначальная сумма составила 30000 р. ?
Ответить