ОТ ДВУХ ПРИСТАНЕЙ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ РАВНО 63 КМ,НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ОДНОВРЕМЕННО ОТПЛЫЛИ ДВЕ МОТОРНЫЕ ЛОДКИ. СКОРОСТЬ ОДНОЙ ИЗ НИХ РАВНА 16КМ/Ч. ЛОДКИ ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 2 Ч 6 М ПОСЛЕ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ. НАЙДИ СКОРОСТЬ В...

Математика

ОТ ДВУХ ПРИСТАНЕЙ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ РАВНО 63 КМ,НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ОДНОВРЕМЕННО ОТПЛЫЛИ ДВЕ МОТОРНЫЕ ЛОДКИ. СКОРОСТЬ ОДНОЙ ИЗ НИХ РАВНА 16КМ/Ч. ЛОДКИ ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 2 Ч 6 М ПОСЛЕ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ. НАЙДИ СКОРОСТЬ ВТОРОЙ ЛОДКИ.

Автор: Гость