ОТ ДВУХ ПРИСТАНЕЙ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ РАВНО 63 КМ,НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ОДНОВРЕМЕННО ОТПЛЫЛИ ДВЕ МОТОРНЫЕ ЛОДКИ. СКОРОСТЬ ОДНОЙ ИЗ НИХ РАВНА 16КМ/Ч. ЛОДКИ ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 2 Ч 6 М ПОСЛЕ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ. НАЙДИ СКОРОСТЬ В...
Математика
ОТ ДВУХ ПРИСТАНЕЙ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ РАВНО 63 КМ,НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ОДНОВРЕМЕННО ОТПЛЫЛИ ДВЕ МОТОРНЫЕ ЛОДКИ. СКОРОСТЬ ОДНОЙ ИЗ НИХ РАВНА 16КМ/Ч. ЛОДКИ ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 2 Ч 6 М ПОСЛЕ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ. НАЙДИ СКОРОСТЬ ВТОРОЙ ЛОДКИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ч6мин=2 1/10ч=2,1ч Пусть х км/ч-скорость второй лодки, тогда 16* 2,1+х* 2,1=63 2,1(16+х)=63 16+х=63:2,1 16+х=30 х=30-16 х=14 (км/ч)- скорость второй лодки.
Гость:
1)16*2.1=33.6км-проплыла одна лодка за 2ч 6мин. 2)63-33.6=29.4км-проплылы вторая лодка за 2ч 6мин. 3)29.4:2.1=14км/ч-скорость второй лодки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Алгебра
найдите абсциссы точек графика функции y=0,5x^2 - x^3 +1, в которых угловой коэффициент касательной равен 0