постройте график функции: 1)y=2x(x-5)-1\4x(8x-38)
Алгебра
постройте график функции: 1)y=2x(x-5)-1\4x(8x-38)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишу сразу со второй строки, раскрыв скобки: у=2х²-10х-2х²+9,5 у=9,5х-10х у=-0,5х Подставляем в формулу х и находим у: х=0 у=-0,5*0=0 (0;0) х=2 у=-0,5*2=-1 (2;-1) х=4 у=-0,5*4=-2 (4;-2) х=-2 у=-0,5*(-2)=1 (-2;1) х=-4 у=-0,5*(-4)=2 (-4;2) По заданным в скобках координатам строим график( первое значение в скобке х, второе-у) График представляет собой прямую,проходящую через начало координат(точка(0;0)), и располагающийся в 2-м и 4-м координатных углах
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