к шлангу длиной 15 м присоединили 2 шланга по 5 м. Какой длины получился шланг?
Алгебра
к шлангу длиной 15 м присоединили 2 шланга по 5 м. Какой длины получился шланг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 х 5 = 10 метров 2) 15 + 10 = 25 метров получился шланг
Гость:
15 + 2*5 = 15 + 10 = 25 (м.) -
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