поясны значення виразу- рослини служать людям

Литература
поясны значення виразу- рослини служать людям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З давніх часів людина використовую природні властивості рослин. Рослини вживають у їжу, використовують як будівельний матеріал, як лікарські засоби, а також рослинами прикрашають помешкання та двори.
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