В какое время территория вашей местности вошла в состав России? Какие субэтносы проживают на ней? (Допустим если брать Москву)

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1.1556 г. — Земли бывшего Астраханского ханства вошли в состав Русского государства. С этого времени Нижнее Поволжье стало неотъемлемой частью России. Остро встала необходимость охраны волжского судоходного пути от набегов кочевников 2. По данным всероссийской переписи, в городе проживает 120 национальностей, этнических групп и различных самоназваний, при этом более 90 % населения составляют русские .После русских идут Украинцы 56 281 тыс 2,07 % Казахи 45 301( 1,66 %) Татары 28 641 (1,05 %) Армяне 26 974 (1,00 %)