Задача. Железо массой 2,8 грамма прореагировало с хлором .Полученный хлорид железа растворили в 200 граммах воды.Рассчитайте массовую долю соли в полученному растворе.

Химия
Задача. Железо массой 2,8 грамма прореагировало с хлором .Полученный хлорид железа растворили в 200 граммах воды.Рассчитайте массовую долю соли в полученному растворе.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(Fe)-2.8 гр m(h2o)-200 гр найти:W(соли)   Решение:       0.05           Х 1)  2Fe+3cl2=2Fecl3        2               2 n(Fe)=m / M=2.8 / 56=0.05 моль n(Fecl3)---> 0.05=X -->0.05*2 /2=0.05моль                    2      2 m(Fecl3)=n*M=0.05*162.5=8.125 гр по условию задачи известно,что хлорид железа РАСТВОРИЛИ значит: m(Fecl3) растворённого=m(Fecl3)+m(h2o)=8.125+200=208.125 гр Поскольку вещество было растворено в воде то масса его так и останется 8.125 гр  W(Fecl3)=m(Fecl3) / m(Fecl3) растворённого = 8.125*100/ 208.125=3.9039 %  
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