Велосипедист проехал за 1,5 часа 36 км. на обраном пути проехал за 2 часа 34 км. Найдите среднию скорость велосипедиста

Математика

Велосипедист проехал за 1,5 часа 36 км. на обраном пути проехал за 2 часа 34 км. Найдите среднию скорость велосипедиста

Автор: Гость