Велосипедист проехал за 1,5 часа 36 км. на обраном пути проехал за 2 часа 34 км. Найдите среднию скорость велосипедиста
Математика
Велосипедист проехал за 1,5 часа 36 км. на обраном пути проехал за 2 часа 34 км. Найдите среднию скорость велосипедиста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36:1,5=24 км/ч скорость в первуючастьпути 2)34:2=17 км/ч скорость во второй части пути 3)(24+17):2=20,5 км/ч средняя скорость Ответ: 20,5 км/ч
Гость:
1)36 + 34 =70 км всё расстояние 2) 1,5 + 2 = 3,5 часа время 3) 70 : 3,5 = 20 км/ч средняя скорость
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Математика