Состав те текст ( 5-7 предложений) ПРО РЕЧКУ Днепр. Зарание спасибо!

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Состав те текст ( 5-7 предложений) ПРО РЕЧКУ Днепр. Зарание спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Днепр является удивительной рекой, он ипротекает на территории сразу нескольких стран: России, Белоруссии и Украины. Эта река - вторая в Европе по площади и длине после Волги. Своё название эта живописная река получила из-за своих Днепровских порогов. Ещё с древних времён Днепр был основным водным путем, по нему проходил известный путь "из варяг в греки". Знаменитый художник Архип Куинжи изобразил эту реку на своём полотне "Лунная ночь на Днепре", поссле чего стал известен. Днепр покорил зрителей своей торжественной и ясной гармонией в своей обыденной простоте.
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