Свежие грибы содержат 90%воды.а сухие 12%. Сколько получится сухих грибов из 44кг.

Гость: Гость:

1) 100 % - 90 % = 10 % составляет сухое вещество в свежих грибах 2) 44 : 10% = 4,4 кг масса сухого вещества в свежих и сушеных грибах 3) 100 - 12 = 88 % составляет сухое вещество в сушеных грибах 4,4 - 88% ? кг - 100% 4) 4,4 х 100: 88 = 5 кг сухих грибов из 44 кг свежихю