всего 20 коробок по 1,3 кг в коробке и 30 коробок по 1,1кг.сколько в среднем весит мармелад

Математика

всего 20 коробок по 1,3 кг в коробке и 30 коробок по 1,1кг.сколько в среднем весит мармелад

Автор: Гость