всего 20 коробок по 1,3 кг в коробке и 30 коробок по 1,1кг.сколько в среднем весит мармелад
Математика
всего 20 коробок по 1,3 кг в коробке и 30 коробок по 1,1кг.сколько в среднем весит мармелад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего 50 коробок. общий вес = 20*1.3+30*1,1=26+33=59 средний вес = 59/50=1,18кг.
Гость:
1) 20 х 1,3 = 26 кг 2) 30 х 1,1 =33 кг 3) 26 +33= 59 кг всего 4) 20 +30 = 50 коробок всего 5) 59: 50 = 1,18 кг средний вес 1 коробки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ПОЖАЛУЙСТА РЕБЯТ.Какой объем водорода может быть получен при растворении в воде 1,4 грамма кальция??????
Математика
Велосипедист проехал за 1,5 часа 36 км. на обраном пути проехал за 2 часа 34 км. Найдите среднию скорость велосипедиста
Математика