Помогите, пожалуйста, составить 3 предложения с научными терминами.

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Помогите, пожалуйста, составить 3 предложения с научными терминами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
процесс разложения воды под действием энергии солнечного света получил название фотолиза. Генофонд популяции постоянно меняется под влиянием разных факторов. Проявления тоталитаризма стали явлением общественной жизни.
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