Помогите, пожалуйста, составить 3 предложения с научными терминами.
Русский язык
Помогите, пожалуйста, составить 3 предложения с научными терминами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
процесс разложения воды под действием энергии солнечного света получил название фотолиза. Генофонд популяции постоянно меняется под влиянием разных факторов. Проявления тоталитаризма стали явлением общественной жизни.
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