запиши произведения,соответствующие суммам: из пяти слагаеых,равных 19; из трех слагаемых,равных 27; из четырех слагаемых,равных 6; из шести сдагаемых,равных4. найди значения записанных выражений. запиши еще четыре суммы,которы...
Математика
запиши произведения,соответствующие суммам: из пяти слагаеых,равных 19; из трех слагаемых,равных 27; из четырех слагаемых,равных 6; из шести сдагаемых,равных4. найди значения записанных выражений. запиши еще четыре суммы,которые можно заменить произведениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение -это сумма равных слагаемых. 19*5=95 27*3=81 6*4=24 2+2+2+2=2*4=8 Дальше сами!
Гость:
3,8+3,8+3,8+3,8+3,8=19, 3,8*5=19; 4+4+4+4+4=20, 5*4=20; 9+9+9=27, 3*9=27; 1,5+1,5+1,5+1,5=6, 1,5*4=6; 0,666+0,666+0,666+0,666+0,666+0,666=4, 0,666*6=4; 5+5+5=15, 3*5=15; 7+7+7+7+7+7+7=49, 7*7=49; 0,5+0,5+0,5+0,5=2, 0,5*4=2; 6+6+6=18, 6*3=18
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