запиши произведения,соответствующие суммам: из пяти слагаеых,равных 19; из трех слагаемых,равных 27; из четырех слагаемых,равных 6; из шести сдагаемых,равных4. найди значения записанных выражений. запиши еще четыре суммы,которы...

Математика

запиши произведения,соответствующие суммам: из пяти слагаеых,равных 19; из трех слагаемых,равных 27; из четырех слагаемых,равных 6; из шести сдагаемых,равных4. найди значения записанных выражений. запиши еще четыре суммы,которые можно заменить произведениями.

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