составте словосочетания со словами : на знамени, на ветке черёмухи, о решительности, к помощи, по истории, на лужайке, к молодёжи, в пламени , к свободе, к Марии, к Марье. слова не изменять .

Русский язык

составте словосочетания со словами : на знамени, на ветке черёмухи, о решительности, к помощи, по истории, на лужайке, к молодёжи, в пламени , к свободе, к Марии, к Марье. слова не изменять .

Автор: Гость