составте словосочетания со словами : на знамени, на ветке черёмухи, о решительности, к помощи, по истории, на лужайке, к молодёжи, в пламени , к свободе, к Марии, к Марье. слова не изменять .
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составте словосочетания со словами : на знамени, на ветке черёмухи, о решительности, к помощи, по истории, на лужайке, к молодёжи, в пламени , к свободе, к Марии, к Марье. слова не изменять .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словосочетание - два и более слов, которые связаны по смыслу. Не является словосочетанием грамматическая основа - подлежащее и сказуемое (простое, нераспространённое предложение). Словосочетание состоит из зависимого (ЗС) и главного (х) слова. Составим словосочетания со словами: изображать (,х)→где?→на знамени (ЗС) сидеть (х)→где?→на ветке (ЗС) черёмухи рассказ (х)→о чём?→о решительности (ЗС прибегнуть (х)→к чему?→к помощи (ЗС) учебник (х)→какой?→по истории (ЗС) зеленеет (х)→где?→на лужайке (ЗС) обратиться (х)→к кому?→к молодёжи (ЗС) сгореть (х)→где?→в пламени (ЗС) стремиться (х)→к чему?→к свободе зайти (х)→куда?→к Марии поехать (х)→к кому?→к Марье
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