Гоголь-моголь -- это взбитая смесь яичных желтков, сахара и какао-порошка, взятых в отношении 5 : 2 : 1. Определите массу сахара в 600 граммах гоголя-моголя.

Алгебра
Гоголь-моголь -- это взбитая смесь яичных желтков, сахара и какао-порошка, взятых в отношении 5 : 2 : 1. Определите массу сахара в 600 граммах гоголя-моголя.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть k - коэффициент пропорциональности (некоторое число). Тогда отношение желтков, сахара и какао-порошка будет 5k:2k:k.  Выводим:  5k+2K+1k=600 8k=600 k=75 Масса сахара равна 2 k. Находим ее. Она равна 150 г.
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