Выразите бесконечную переодическую десятичную дробь в виде обыкновенной дроби. 0,(8)=

Математика
Выразите бесконечную переодическую десятичную дробь в виде обыкновенной дроби. 0,(8)=
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Гость:
0,(8) = 9/11  ===========================
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