В отлове диких свиней участвовало всё взрослое насиление Веселии:30 женщин и 26 мужчин, и в 5 раз больше жителей этого острова. Диких свиней на этом Южном острове было в 2 раза меньше,чем охотников. Сколько диких свиней было на...

Математика
В отлове диких свиней участвовало всё взрослое насиление Веселии:30 женщин и 26 мужчин, и в 5 раз больше жителей этого острова. Диких свиней на этом Южном острове было в 2 раза меньше,чем охотников. Сколько диких свиней было на Южном острове???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
членов корабля было 30+26=56 местных жителей 56*5=280 всего охотников было 56+280=336 свиней в 2 раза меньше 336:2=168
Гость:
1)30+26=56(ч)-было мужчин   2)56*5=280(ч)-было мест жителей  3)56+280=336(ч)-всего было охотников  4)333:2=168 было свиней
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