В отлове диких свиней участвовало всё взрослое насиление Веселии:30 женщин и 26 мужчин, и в 5 раз больше жителей этого острова. Диких свиней на этом Южном острове было в 2 раза меньше,чем охотников. Сколько диких свиней было на...

Математика

В отлове диких свиней участвовало всё взрослое насиление Веселии:30 женщин и 26 мужчин, и в 5 раз больше жителей этого острова. Диких свиней на этом Южном острове было в 2 раза меньше,чем охотников. Сколько диких свиней было на Южном острове???

Автор: Гость