Заполните таблицу. В центральную колонку впишите названия организмов,принадлежащих к тем или иным жизненным формам. Выберите названия из предлагаемого списка. В правую колонку впишите общую характеристику внешнего облика группы...
Биология
Заполните таблицу. В центральную колонку впишите названия организмов,принадлежащих к тем или иным жизненным формам. Выберите названия из предлагаемого списка. В правую колонку впишите общую характеристику внешнего облика группы выбранных животных.
Ответ(ы) на вопрос:
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Четвероногие : антилопа, куница, гепард, лощадь, ящер, ящерица Бегуны : кенгуру, антилопа, гепард, лошадь Двуногие: кенгуру, тушканчик, летуч.мышь Пловцы: дельфин, акула, тюлень, рыба, кальмар Лазающие: летяга, ящерица Летаюшие: сокол, стрекоза, оса
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