У Пеппи и Моаны одинаковое число жемчужин для игры в шарики, а у Томми жемчужин в 2 раза меньше, чем у Пеппи. Всего же у них троих 200 жемчужин. Сможет ли Томми на свои жемчужины выменять у рыбаков ожерелье из акульих зубов, ес...
Математика
У Пеппи и Моаны одинаковое число жемчужин для игры в шарики, а у Томми жемчужин в 2 раза меньше, чем у Пеппи. Всего же у них троих 200 жемчужин. Сможет ли Томми на свои жемчужины выменять у рыбаков ожерелье из акульих зубов, если за одно ожерелье надо отдать 10 жемчужин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сможет,на 4 ожерелья. У Пеппи - х жемчужин, тогда и у Моаны тоже - х жемчужин. Тогда у Томми - х/2 (в 2 раза меньше чем у Пеппи). Зная общее кол-во жемчужин у всех троих составляем уравнение: х+х+х/2=200 отсюда, получаем: 5х=400 х=80 то есть у Пеппи и Моаны по 80 жемчужин, соответственно у Томми в 2 раза меньше: 80/2=40 жемчужин Получается, что Томми все же может выменять жемчужины на 4 ожерелья
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