на покраску пола одной квартиры потребовалось 10 кг 500г краски а другой 14 кг 100 г. площадь пола первой квартиры была на 12 м2 меньше площади второй. На окраску каждого 1м2 расходовали одинаковые количество краски. Найди площ...

Математика

на покраску пола одной квартиры потребовалось 10 кг 500г краски а другой 14 кг 100 г. площадь пола первой квартиры была на 12 м2 меньше площади второй. На окраску каждого 1м2 расходовали одинаковые количество краски. Найди площадь каждой квартиры

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