капитан на вопрос "сколько у него в команде людей?" ответствовалб что 2\5 его команды в караулеб 2\7 в работе, 1\4 в лазарете да еще 27 человек налицо.Спрашивается число людей его команды.

Математика

капитан на вопрос "сколько у него в команде людей?" ответствовалб что 2\5 его команды в караулеб 2\7 в работе, 1\4 в лазарете да еще 27 человек налицо.Спрашивается число людей его команды.

Автор: Гость