капитан на вопрос "сколько у него в команде людей?" ответствовалб что 2\5 его команды в караулеб 2\7 в работе, 1\4 в лазарете да еще 27 человек налицо.Спрашивается число людей его команды.
Математика
капитан на вопрос "сколько у него в команде людей?" ответствовалб что 2\5 его команды в караулеб 2\7 в работе, 1\4 в лазарете да еще 27 человек налицо.Спрашивается число людей его команды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть вся команда х,тогда в карауле 2/5х в работе 2/7х в лазарете 1/4х остальные 27 составим уравнение х=2/5х+2/7х+1/4х+27 х= 131/140х+27 х-131/140х=27 9/140х=27 х=27:9/140 х= 420 человек вся команда
Гость:
1)2/5+2/7+1/4=131/140-в карауле,на работе и в лазарете. 2)1-131/140=9/140-это 27 человек. 3)27*140:9=420человек-в команде. ОТВЕТ: 420 человек.
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