в каком направлении течет река темза в лондоне
Українська література
в каком направлении течет река темза в лондоне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в восточном направлении
Гость:
Река темза течёт в направлении на Юго-восток
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