У ванну налито 80 л. води,що маe температу 10 градусiв за Цельсiем.Скiльки лiтрiв води,яка мае температуру 100 градусiв за Цельсiем,потрiбно дмдати у ванну,щоб температура води в нiй дорiвнювала 25 градусiв за Цельсiем?

Физика

У ванну налито 80 л. води,що маe температу 10 градусiв за Цельсiем.Скiльки лiтрiв води,яка мае температуру 100 градусiв за Цельсiем,потрiбно дмдати у ванну,щоб температура води в нiй дорiвнювала 25 градусiв за Цельсiем?

Автор: Гость