У ванну налито 80 л. води,що маe температу 10 градусiв за Цельсiем.Скiльки лiтрiв води,яка мае температуру 100 градусiв за Цельсiем,потрiбно дмдати у ванну,щоб температура води в нiй дорiвнювала 25 градусiв за Цельсiем?
Физика
У ванну налито 80 л. води,що маe температу 10 градусiв за Цельсiем.Скiльки лiтрiв води,яка мае температуру 100 градусiв за Цельсiем,потрiбно дмдати у ванну,щоб температура води в нiй дорiвнювала 25 градусiв за Цельсiем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула смеси: T=(c1m1T1+c2m2T2)/(c1m1+c2m2) Подставляем. Жидкость у нас одинаковая, так что теплоемкость(c) можно отбросить. 298=(80*283+m2*373)/(80+m2) 23840+298m2=22640+373m2 75m2=1200 m2=16кг. Ответ: 16кг.
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