?:9=0(остаток 8) Подбери пропущенное число
Математика
?:9=0(остаток 8) Подбери пропущенное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по-моему,если я не ошибаюсь, то это число 8 8:9=0 и в остатке 8,но на 100%не знаю точно правильно или нет
Гость:
8 : 9 = 0 ( остаток 8) 0 * 9 + 8 = 8
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