вычислите массу сложного эфира, который получили из 15г уксусной кислоты и 20г метилового спирта, если выход эфира от теоретически возможного составляет 90%.

Химия

вычислите массу сложного эфира, который получили из 15г уксусной кислоты и 20г метилового спирта, если выход эфира от теоретически возможного составляет 90%.

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