вычислите массу сложного эфира, который получили из 15г уксусной кислоты и 20г метилового спирта, если выход эфира от теоретически возможного составляет 90%.
Химия
вычислите массу сложного эфира, который получили из 15г уксусной кислоты и 20г метилового спирта, если выход эфира от теоретически возможного составляет 90%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По ур-ю CH3COOH+CH3OH->CH3COOCH3+H2O. n(CH3COOH)=m/M=15/60=0,25моль, n(CH3OH)=m/M=20/32=0,625моль. По коэффициентам ур-я n(CH3COOH)/n(CH3OH)=1/1->на 0,25 моль CH3COOH приходится 0,25моль CH3OH-> метанол в избытке. n(CH3COOCH3)=n(CH3COOH)=0,25моль. m(CH3COOCH3)теор=n*M=0,25*74=18,5г. m(CH3COOCH3)практ=m(CH3COOCH3)теор*%выхода/100%=18,5*90/100=16,65г. Ответ: m(CH3COOCH3)=16,65г.
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