Напиши 2 слова с проверяемыми бузударными гласными в корне!
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Напиши 2 слова с проверяемыми бузударными гласными в корне!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
доска (дОски - проверочное слово) листок (лИст - проверочное однокоренное слово)
Гость:
лЕса - проверяем словом: лЕс зЕмляной - проверяем словом: зЕмли
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