1. На турбазе имеются палатки домики, вместе их 25. В каждом домике живут 4 человека, в палатке - 2 сколько на турбазе палаток и сколько домиков, если турбаза рассчитана на 70 человек? 2. Отряд туристов вышел в поход на 9 байда...

Математика
1. На турбазе имеются палатки домики, вместе их 25. В каждом домике живут 4 человека, в палатке - 2 сколько на турбазе палаток и сколько домиков, если турбаза рассчитана на 70 человек? 2. Отряд туристов вышел в поход на 9 байдарках, часть которых двухместные, а часть - трехместные. Сколько двухместных и сколько трехместных байдарок в походе, если отряд состоит из 23 человек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) 40:4=10 домиков 2)30:2=15 палаток   2. 15:3=5 трехместных      23-15=8человек      8:2=4 двухместные
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