1. На турбазе имеются палатки домики, вместе их 25. В каждом домике живут 4 человека, в палатке - 2 сколько на турбазе палаток и сколько домиков, если турбаза рассчитана на 70 человек? 2. Отряд туристов вышел в поход на 9 байда...

Математика

1. На турбазе имеются палатки домики, вместе их 25. В каждом домике живут 4 человека, в палатке - 2 сколько на турбазе палаток и сколько домиков, если турбаза рассчитана на 70 человек? 2. Отряд туристов вышел в поход на 9 байдарках, часть которых двухместные, а часть - трехместные. Сколько двухместных и сколько трехместных байдарок в походе, если отряд состоит из 23 человек?

Автор: Гость