железо массой 7 г вступило в реакцию с хлором.полученый хлорид растворили в 200г воды.вычеслите массовую долю соли в полученом растворе

Химия

железо массой 7 г вступило в реакцию с хлором.полученый хлорид растворили в 200г воды.вычеслите массовую долю соли в полученом растворе

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