железо массой 7 г вступило в реакцию с хлором.полученый хлорид растворили в 200г воды.вычеслите массовую долю соли в полученом растворе
Химия
железо массой 7 г вступило в реакцию с хлором.полученый хлорид растворили в 200г воды.вычеслите массовую долю соли в полученом растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
позор;) Fe+Cl2=FeCl2 7/56=0,125 моль 0,125*127=15,875 г 15,875/200=7,9375%
Гость:
Решение: m(Fe)=7 грамм m(H2O)= 200 грамм 2Fe + 3Cl2 ---> 2FeCl3 M (Fe) = 56 г/моль Найти: n(Fe) = 7/ 56 = 0.125 (моль) w % (FeCl3)- ? 0.125 - n 2 2 n (FeCl3) = 0.125*2 / 2 = 0.125 (моль) M (FeCl3) = 56+35.5*3= 162.5 г/моль m(FeCl3) = 162.5 * 0.125 = 20.31 (грамм) m(р-ра) = m (H2O) + m(FeCl3) = 220.31 грамм w % = m (р.в.) * 100 / m (р-ра) = 20.31 * 100 / 220.31 =9.2 % Ответ: w % (FeCl3) = 9.2 %
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