Запишите четыре числа: а) натеральных. б) положительных. в) отрицательных. г) целых. д) рациональных. е) иррациональных. ж) четных. ...

Математика

Запишите четыре числа: а) натеральных. б) положительных. в) отрицательных. г) целых. д) рациональных. е) иррациональных. ж) четных. з) нечетных. и) простых. к) составных. л)кратных 3. м) кратных 2 и 5.

Автор: Гость