Запишите четыре числа: а) натеральных. б) положительных. в) отрицательных. г) целых. д) рациональных. е) иррациональных. ж) четных. ...
Математика
Запишите четыре числа: а) натеральных. б) положительных. в) отрицательных. г) целых. д) рациональных. е) иррациональных. ж) четных. з) нечетных. и) простых. к) составных. л)кратных 3. м) кратных 2 и 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б)1,2,3,4 в)-1,-2,-3,-4 Г)4,5,9,10 ж)2,4,6,8 з)1,3,5,7 л)3,9,6 М)10,20,30,40
Гость:
а) Натуральные числа: 1; 2; 3; 4. б) Положительные числа: 5; 6; 7; 8. в) Отрицательные числа: -1; -2; -3; -4. г) Целые числа: 9; 10; 11; 12. д) Рациональные числа - это положительный и отрицательные (целые и дробные) и ноль. ж) Четные числа: 2; 4; 6; 8. з) Нечетные числа: 3; 5; 7; 9.
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