Осевые сечения конуса-прямоугольный треугольник. Найти площадь этого сечения если радиус основания равен 5 см

Геометрия
Осевые сечения конуса-прямоугольный треугольник. Найти площадь этого сечения если радиус основания равен 5 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши самое большое пятизначное число заканчивающееся цифрой 5. Запиши самое маленькое пятизначное число, заканчивающееся цифрой 5.
Ответить
Математика
Запишите четыре числа: а) натеральных.                          б) положительных. в) отрицательных.                       г) целых. д) рациональных...
Ответить
Химия
железо массой 7 г вступило в реакцию с хлором.полученый хлорид растворили в 200г воды.вычеслите массовую долю соли в полученом растворе
Ответить
Математика
Во время маневров командир оставил 0,3 всех своих солдат охранять переправу,а остальных разделил на 2 отряда для обороны двух высот.В первом отряде...
Ответить
Русский язык
разобрать по составу слово подснежник
Ответить