Для участия в соревнованиях по баскетболу в школьную команду набирают учеников с ростом не менее 175 см. Есть 4 группы учеников, про которые известно следующее: 1) в первой группе средний рост равен 178 см 2) во второй группе м...

Алгебра

Для участия в соревнованиях по баскетболу в школьную команду набирают учеников с ростом не менее 175 см. Есть 4 группы учеников, про которые известно следующее: 1) в первой группе средний рост равен 178 см 2) во второй группе максимальный рост равен 182 см 3)в третьей группе минимальный рост равен 176 см 4)в четвертой группе медиана ряда роста равно 170 см В какой из этих групп все школьники заведомо могут пройти в баскетбольную команду?

Автор: Гость