1т 8ц 56 кг яблок разложили в корзины по 16 кг 24 кг.в корзины по 16 кг поместилась четвёртая часть всех яблок .Сколько всего корзин потребовалось для упаковки яблок?
Математика
1т 8ц 56 кг яблок разложили в корзины по 16 кг 24 кг.в корзины по 16 кг поместилась четвёртая часть всех яблок .Сколько всего корзин потребовалось для упаковки яблок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 т 8ц 56 кг=1856 кг 1856:4=464 кг-------1/4 часть всех яблок 464:16=29 корзин------ потребовалось, если их разложили по 16 кг 1856-464=1392 кг-------яблок осталось 1392:24=58 корзин-----потребовалось, если их разложили по 24 кг 29+58=87 корзин------всего потребовалось для упаковки яблок.
Гость:
1) 1856 : 4 = 464 кг 1/4 часть 2) 464 : 16 =29 корзин по 16 кг 3) 1856 - 464 = 1392 кг осталось 4) 1392 : 24 = 58 корзин по 24 кг 5) 58 + 29 = 87 корзин всего
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