1т 8ц 56 кг яблок разложили в корзины по 16 кг 24 кг.в корзины по 16 кг поместилась четвёртая часть всех яблок .Сколько всего корзин потребовалось для упаковки яблок?

Гость: Гость:

1 т 8ц 56 кг=1856 кг 1856:4=464 кг-------1/4 часть всех яблок 464:16=29 корзин------ потребовалось, если их разложили по 16 кг 1856-464=1392 кг-------яблок осталось 1392:24=58 корзин-----потребовалось, если их разложили по 24 кг 29+58=87 корзин------всего потребовалось для упаковки яблок.