Задача. Площадь прямоугольника равна площади квадрата.Одна из сторон прямоугольника на 4 см больше стороны квадрата, а другая-на 3 см меньше ее. Найдете сторону квадрата. Составить уравнение по ней .
Алгебра
Задача. Площадь прямоугольника равна площади квадрата.Одна из сторон прямоугольника на 4 см больше стороны квадрата, а другая-на 3 см меньше ее. Найдете сторону квадрата. Составить уравнение по ней .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть площадь прямоугольника - S, его стороны a и b. Площадь квадрата - также S, его сторона - c. Решаем задачу. Если одна из сторон прямоугольника больше стороны квадрата на 4 см, то a=c+4 А вторая меньше на 3 см b=c-3 Площадь прямоугольника: S=a*b=(c+4)*(c-3) Площадь квадрата - c*c а так как площади прямоугольника и квадрата равны, то: (c+4)*(c-3)=c*c Это и есть уравнение: решение: c*c-3c+4c-12=c*c c=12 Сторона квадрата - корень из 12
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