ABCD - РОМБ. угол А=60 градусов, АВ=m, ВЕ перпендикулярно АВС,ВЕ = m√3/2.Найдите угол между плоскостями АЕD и АВС

Геометрия
ABCD - РОМБ. угол А=60 градусов, АВ=m, ВЕ перпендикулярно АВС,ВЕ = m√3/2.Найдите угол между плоскостями АЕD и АВС
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не имеет разницы "угол между АЕD и АВС" или "угол между АЕD и АВСD", так как ABC и ABCD лежат в одной плоскости.  1) Тк угол А=60, а ABCD-ромб у которого все стороны равны, то треугольники ABD и BCD будут правильными. И BD=m.  2) Если рассмотреть треуг-ки ABE и BDE, то получится ,что AE и ED равны. Это можно вычислить.  Из этого следует, что треуг-к ADE-равнобедренный.  3) Если опустить высоту из тЕ в треуг-ке ADE, то она опуституся ровно посередине AD. (Так как треуг равнобедренный)  С другой стороны если из тB в треуг-ке ABD пустить высоту на AD, то она тоже опустится ровно посередине AD. (Так как треуг правильный)  Обозначим эту точку за К.  Угол EKB и надо нам найти.  4) Рассм треуг. ABK. Найдем BK=AB*sin60=m * под корнем3 /2  5) Рассм треуг. EBK. tg EKB=EB/BK=[m * под корнем3 /2]/[m * под корнем3 /2]=1  угол EKB=45' вроде бы так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
масса слонихи вместе о слонёнком равна 7.2 т.Какую массу имеет слонёнок если он легче слонихи в 5 раз С пояснениями!  
Ответить
Алгебра
Задача. Площадь прямоугольника равна площади квадрата.Одна из сторон прямоугольника на 4 см больше стороны квадрата, а другая-на 3 см меньше ее. На...
Ответить
Русский язык
сочинение о случае из жизни на тему маленькое путешествие
Ответить
Математика
1т 8ц 56 кг яблок разложили в корзины по 16 кг 24 кг.в корзины по 16 кг поместилась четвёртая часть всех яблок .Сколько всего корзин потребовалось ...
Ответить
Алгебра
Для участия в соревнованиях по баскетболу в школьную команду набирают учеников с ростом не менее 175 см. Есть 4 группы учеников, про которые извест...
Ответить