масса слонихи вместе о слонёнком равна 7.2 т.Какую массу имеет слонёнок если он легче слонихи в 5 разС пояснениями!
Математика
масса слонихи вместе о слонёнком равна 7.2 т.Какую массу имеет слонёнок если он легче слонихи в 5 разС пояснениями!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть вес слоненка будет х, тогда вес слонихт 5х получаем х+5х=7.2т 6х=7.2т х=1.2т -вес слоненка
Гость:
пусть слоненок будет Х, тогда слониха будет весить 5Х. Составим уравнение Х+5Х=7,2 6Х=7,2 Х=1,2 ИТАК, масса слоненка 1,2 т
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