масса слонихи вместе о слонёнком равна 7.2 т.Какую массу имеет слонёнок если он легче слонихи в 5 разС пояснениями!

Математика

масса слонихи вместе о слонёнком равна 7.2 т.Какую массу имеет слонёнок если он легче слонихи в 5 разС пояснениями!

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