1)Какое из чисел - 2; - 3; - 4 является корнем уравнения - 6х = 9 + х² ? 2)В списке баскетбольной команды 20 человек. Из них 12 играют в нападении, 8 - в защите. Сколькими способами из этих игроков можно составить тройку напада...

Алгебра

1)Какое из чисел - 2; - 3; - 4 является корнем уравнения - 6х = 9 + х² ? 2)В списке баскетбольной команды 20 человек. Из них 12 играют в нападении, 8 - в защите. Сколькими способами из этих игроков можно составить тройку нападающих ?

Автор: Гость