1)Какое из чисел - 2; - 3; - 4 является корнем уравнения - 6х = 9 + х² ? 2)В списке баскетбольной команды 20 человек. Из них 12 играют в нападении, 8 - в защите. Сколькими способами из этих игроков можно составить тройку напада...
Алгебра
1)Какое из чисел - 2; - 3; - 4 является корнем уравнения - 6х = 9 + х² ? 2)В списке баскетбольной команды 20 человек. Из них 12 играют в нападении, 8 - в защите. Сколькими способами из этих игроков можно составить тройку нападающих ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x^2+6*x+9=0 (x+3)^2=0 x= -3
Гость:
1)корнем явл. -3 если мы подставим -3 в ур-е получится: 18=9+9 18=18
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