Составить 20 словосочетаний с неопределёнными и отрицательными местоимениями.
Русский язык
Составить 20 словосочетаний с неопределёнными и отрицательными местоимениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никто не знал, как ему это удается. P.S по 1 каждый и наберется)
Гость:
некто со мной, нечего есть, некогда мне, нечем закрыть, зе за чем бежать, не с кем дружить, нечем рисовать, несколько часов, не в чем идти, некого ппригласить, нечего читать, несколько страниц, не на чём плыть, незачем нам это, негде жить, нигде не ел, никому не возражал, никто не прошёл, несколько монет, нечего скрывать.
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