Составить 20 словосочетаний с неопределёнными и отрицательными местоимениями.

Никто не знал, как ему это удается. P.S по 1 каждый и наберется)

Гость: Гость:

некто со мной, нечего есть, некогда мне, нечем закрыть, зе за чем бежать, не с кем дружить, нечем рисовать, несколько часов, не в чем идти, некого ппригласить, нечего читать, несколько страниц, не на чём плыть, незачем нам это, негде жить, нигде не ел, никому не возражал, никто не прошёл, несколько монет, нечего скрывать.