Заполните таблицу. Распространение плодов и семян (1 столбик)Название растения (2 столбик)Способ распространения
Биология
Заполните таблицу. Распространение плодов и семян (1 столбик)Название растения (2 столбик)Способ распространения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А сколько надо растений ? 1.) Береза. распространение с помощью ветра. 2)Бешеный огурец. Саморазбрасывание семян. 3)Рябина. распространение плодов птицами. 4) Груша. Опыление насекомыми, распространение человеком, животными.
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