Заполните таблицу. Распространение плодов и семян (1 столбик)Название растения (2 столбик)Способ распространения

Гость: Гость:

А сколько надо растений ? 1.) Береза. распространение с помощью ветра. 2)Бешеный огурец. Саморазбрасывание семян. 3)Рябина. распространение плодов птицами. 4) Груша. Опыление насекомыми, распространение человеком, животными.