Помогите, пожалуйста)) история 8 класс. Какие вы видите различия между народниками 60-х и 70-х годов? Заранее спасибо)
Обществознание
Помогите, пожалуйста)) история 8 класс. Какие вы видите различия между народниками 60-х и 70-х годов? Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тут короче различия в том что 70 годов нородники столи более современными, стали больше войны из за дорогой земли... вроде так... не знаю))
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