Осевые сечения цилиндра- квадрат диогональ которого равна 20см. найти: а)высату цилиндра б)площедь основания цилиндра

Геометрия
Осевые сечения цилиндра- квадрат диогональ которого равна 20см. найти: а)высату цилиндра б)площедь основания цилиндра
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