напишите,как вы понимаете выражение  Весеннее пробуждение.(в особенности слово пробуждение) 

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В моем понимании, для меня оно связано с изменением настроения и настроя: оптимизмом заряжена, эмоций полна! Неразрывно выражение это и с явлениями природными: солнечное сияние, теплоокутвание! Физическое пробуждение тоже сюда отнесу, так как оно имеет прямую зависимость от погоды и настроения моего: бегай, катайся на велосипеде, на роликах до головокружения и изнеможения! Улицы города полны людей, пора прогулок настала! Из сонного состояния школьников контрольные выводят постепенно! Снег солнцем разбужен был! Много всего замечательного с этим самым "весенним пробуждением" ассоциируется! Много-премного! Ответ получился сумбурным, но, надеюсь, частично Ваш вопрос был удовлетворён!